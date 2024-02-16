Ocak ayı ikinci el oto raporu açıklandı: Fiyat düşüşünün sonuna mı gelindi?

Quick Finans'ın SmartIQ işbirliğiyle yayımladığı 2. El Oto Raporu'nun ocak ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında, ''satışta kalma sürelerinin arttığı'' yer alırken sektöre dair bilgiler paylaşıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:10
Ocak ayı ikinci el oto raporu açıklandı: Fiyat düşüşünün sonuna mı gelindi?
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Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılında durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü.

YAYINDA KALMA SÜRELERİ ARTIYOR

Bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.

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Salgın ile birlikte 2023 yılının başlarında da etkili olan sıfır km araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz'in kapanması nedeniyle gelecek günlerde tekrar yaşanabileceği endişesi sektörde dile getiriliyor.

Bu tedirginliğin gerçeğe dönüşmesi durumunda, sıfır km araç bulunurluğunda yaşanacak sorunların etkisi ile tekrar 2. el otonun talep göreceği ve yatırım amaçlı alım taleplerinin yükseltebileceği ihtimali bulunuyor.

DÜŞÜŞ YERİNİ YATAY SEYİRE BIRAKTI

Sektörün etkin 2. el otomobil satış firmalarının yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, aralık ayında dip seviyeleri gören 2. el otomobil fiyatları, sıfır km araç fiyatlarındaki artışın yakında 2. ele de yansıyacağı beklentileri ile düşüşü geride bıraktı.

2. el otomobil bayilerinin araç stoklarını alımlarla destekledikleri görülürken, gelecek günlerde piyasanın açılacağı öngörülüyor.

Son dönemde araç fiyatlarının ve takasa gelen araç adedinin yükseldiğini belirten sektör yetkilileri, kredi regülasyonlarındaki miktarsal kısıtlamaların etkisiyle bireysel müşteriden ziyade tüzel müşterilerin ve şahıs firmalarının kredi taleplerinin arttığını ve alımlarına hız verdiklerini eklediler.


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