İkramiyenin 2 bin liradan sadece 3 bin liraya yükseltilmesine tepki sürüyor: Emekli ile oyun oynanıyor
DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, iktidarın emeklilere “3 bin lira sadakayı reva gördüğünü” söyledi.
Uzun zamandır bayram ikramiyesinin resmileştirilmesini ve bir sisteme bağlanmasını istediklerini anımsatan Kalender, “Çalışanlar alıyor, bize de versinler. Hiç olmazsa asgari ücret tutarında versinler. 2 bin liraydı, bugün 3 bin liraya çıkardılar. Gerçekten emeklilerle dalga geçiyorlar, emeklileri yok sayıyorlar. Seçim döneminde bunu yapıyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. Emekli eski emekli değil. Emekliler de uyanmaya başladı” dedi.
Kalender, enflasyonun “şahlandığı”, alım gücünün dibe vurduğu, çarşı pazarın “yangın yerine döndüğü”, emeklilerin “insanlıktan çıktığı” bir dönemde, bir avuç zenginin daha zengin çoğunluğun yoksul olduğu bir ortamda emekliye 3 bin liranın reva görüldüğünü söyledi.
Emeklilerle “oyun oynandığını” dile getiren Kalender, şöyle devam etti: “Biz, ulufe dağıtırcasına, sadaka dağıtırcasına verilen 3 bin lirayı kabul etmiyoruz. Emeklilerin insanca yaşayabileceği, en az asgari ücret tutarında ikramiye istiyoruz. Alanlarda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”
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