2024 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi. Ardından AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerini açıkladı. Peki, 2024 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:41
2024 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak?
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Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu yılda da yatırılacak yeni bayram ikramiye fiyatlarını da Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, 2024 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak?

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EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

2018 yılından itibaren ödenen emeklilere bayram ikramiyesi her yıl artış göstererek emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. 2023 yılında 4 bin TL olarak yatırılan bayram ikramiyesinin bu yılda da yüksekten yatacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne kadar olacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin tl verilecek.


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