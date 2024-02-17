Emeklilerden bayram ikramiyesi tepkisi: 'Emekli ikramiyesiyle 2018'de kurban kesiliyordu, 2024'de 4,5 kilo et alınıyor'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:24

Güncelleme: 17.02.2024 - 11:25

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu’da düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada; emekliler için bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselttiklerini açıkladı.

TÜED Genel Başkanı Ergün ise konu ile ilgili yazılı açıklamasında, emekliye bayram ikramiyelerinin artış sistemi olmadığını vurguladı.

Ergün açıklamasında, “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir” dedi.

“GERÇEKÇİ KRİTERLERE GÖRE YENİDEN GÜNCELLENMELİ”

Ergün, şunları kaydetti:

“Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir.

Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir.”