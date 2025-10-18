İktidar, 2026 Bütçesi’ni TBMM’ye sundu: Bütçede öncelik yine Saray ve Diyanet’e

TBMM’ye sunulan 2026 Bütçe Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme takvimi 23 Ekim’de başlıyor. Bu tarihte bütçenin sunumu yapılacak. Ardından milletvekillerinin hazırlanabilmesi için bir hafta ara verilecek.

30 Ekim perşembe günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından da kurum bütçeleri ele alınacak.

Komisyondaki görüşmelerin 28 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri ile tamamlanması bekleniyor.

Ardından da bütçe TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.

SARAY’IN BÜTÇESİ

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yılki bütçesi 21.2 milyar lira olacak. Bu bütçenin 4.5 milyar lirasını personel giderleri, 11.7 milyar lirasını mal ve hizmet alım giderleri, 1.8 milyar lirasını cari transferler, 2.9 milyar lirasını da sermaye transferleri oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın 2027 bütçesinin de 23.6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

EN FAZLA MALİYE’YE

En fazla bütçe yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi. Maliye’nin bütçesi 8.8 trilyon lira olacak. Ancak Maliye yıl içerisinde bütçesinden başka kurumlara ödenek aktarımı yapabiliyor. Bu nedenle Maliye’nin bütçesi yüksek tutuluyor.

MİLLİ EĞİTİM, SAĞLIK İLK SIRALARDA

Teklife göre,

Adalet Bakanlığı’na 389.5 milyar lira,

Milli Savunma Bakanlığı’na 822.9 milyar lira,

İçişleri Bakanlığı’na 119.5 milyar lira,

Dışişleri Bakanlığı’na 46.8 milyar lira,

Milli Eğitim Bakanlığı’na 1.9 trilyon lira,

Sağlık Bakanlığı’na 1.4 trilyon lira,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 525.2 milyar lira,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 531.9 milyar lira,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 36.1 milyar lira,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 69.9 milyar lira,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 176.9 milyar lira,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 275.1 milyar lira,

Ticaret Bakanlığı’na 76.2 milyar lira,

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 300.3 milyar lira,

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 541.8 milyar lira,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 447.9 milyar lira bütçe verildi.

DİYANET 5 BAKANLIĞI GEÇTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı önceki yıllarda olduğu gibi yine bütçesi ile birçok bakanlığı geride bıraktı. Diyanet’in gelecek yılki bütçesi 174.3 milyar lira olacak. Diyanet bu bütçesi ile İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarını geride bıraktı. Diyanet’in bütçesinin büyük bir bölümü personel giderlerinden oluşuyor. Kurumun bütçesinin 148.7 milyar lirası personel giderlerine ayrıldı. Mal ve hizmet alım giderleri de 4.6 milyar lira.

İletişim Başkanlığı’na 7.5 milyar lira, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na da 4.1 milyar lira bütçe verildi.

OVP’DEKİ TAVANLAR AŞILDI

Bu arada eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da kurumların bütçe ödenek teklif tavanlarına yer verilmişti. Bütçe teklifinde bazı kurumlar için bu tavanların daha şimdiden aşılması dikkat çekti. Örneğin Adalet Bakanlığı’nın ödenek teklif tavanı 378.2 milyar liraydı. Bütçesi 389.5 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödenek teklif tavanı 8.1 trilyon liraydı. Bütçesi 8.8 trilyon lira oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ödenek teklif tavanı 99.1 milyar liraydı. Bütçesi 176.9 milyar lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödenek teklif tavanı 275.1 milyar liraydı. Bütçesi 541.8 milyar lira oldu. Bu şekilde başka kurumlar da bulunuyor.