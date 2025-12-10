İktidar altın hesabını beğenmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ilk gününün sonunda, muhalefetin yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Asgari ücretin alım gücünü altın hesabıyla anlatan karşılaştırmalara tepki gösteren Yılmaz “Altınla hesaplayacaksak tüm dünyadaki satın alma gücü düştü. Sadece Türkiye değil ki, Amerika’nın da düştü, Avrupa’nın da düştü. Böyle bir hesap olmaz. ABD’de asgari ücret altın cinsinden yüzde 86,6 düşmüş. Fransa'da yüzde 82,6 düşmüş” dedi. CHP lideri Özgür Özel bu sözlere “Türkiye’de yüzde 400 düştü” karşılığını verdi. Yılmaz ise “Altın yediğiniz, giydiğiniz bir şey değil, bir meta, dolayısıyla bununla satın alma gücünün hesabı olmaz. Satın alma gücünü neyle hesaplarsınız? Pirinçle, simitle, ekmekle, mazotla, giyecekle, verdiği kirayla, bunlarla ölçersiniz; altınla bir ölçüm olmaz” değerlendirmesini yaptı.

‘ENFLASYONU BİR YILDA DA DÜŞÜRÜRÜZ AMA…’

Muhalefetin önerilerinin dinlenmediğine yönelik değerlendirmelere yanıt veren Yılmaz “Bu, Türkiye’ye özgü bir durum değil” savunmasını yaptı. Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de öven Yılmaz “İyi ki geçmişiz, iyi ki çok tecrübeli ve dirayetli bir liderle küresel ve bölgesel fırtınalı bir dönemde yaşıyoruz. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var” dedi. Bunun üzerine muhalefet “Bu ekonomik krizi kim yarattı ya” tepkisini gösterdi. Sistemin iyi yanlarını pandemi ve depremde gördüklerini savunan Yılmaz ise “Pandemide bir koalisyon yapısı olsaydı, Türkiye bu kadar iyi yönetebilir miydi?” dedi. Yılmaz enflasyon konusundaki eleştirilere karşı da hem enflasyonu düşürmenin hem de ekonomik büyümeyi korumanın zor olduğunu söyleyerek “Yoksa, sadece enflasyonu düşürelim desek belki bunu bir yılda da yaparız ama her tarafı kırıp dökeriz” ifadelerini kullandı.