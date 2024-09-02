İktidar çalışanı sistemde tutup emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyor

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Milyonlarca emekli açlık sınırı altındaki maaşlarına iyileştirme beklerken iktidar, emeklilik sistemini sil baştan düzenleme adımları atıyor. İktidar kanadı ve yakın medya kuruluşlarında “Emeklilik sisteminde değişiklik” söylemleri arttı. Son olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açlık sınırının altında maaş alan emeklilere Avrupa ülkelerindeki emeklileri örnek göstererek “Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir” dedi.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alması beklenen emeklilik sistemindeki değişikliklerde aylık bağlama oranlarının sadeleştirilmesi, çalışan-emekli dengesinin düzeltilmesi, çalışanın daha çok sistemde kalması gibi gündemlerin yer aldığı belirtildi. Beklenen düzenlemeleri ve AKP’li yöneticilerin açıklamalarını değerlendiren DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “İnsanları iş hayatında tutmak istiyorsanız, çalışırken insanca yaşayacağı bir maaş verin aç bırakmayın” dedi.

YAŞTA AVRUPA MAAŞTA AFRİKA

Emeklilerin artık iktidarın düzenlemelerinden bir beklentisi kalmadığını da belirten Yavuz, “Emeklilik yaşında Avrupa ile kıyaslayanlar emeklilik maaşında da Avrupa ile kıyaslasınlar. Avrupa’da 2012’de Türkiye’den daha düşük yaşlılık aylığına sahip 11 ülke varken 2023’te yalnızca 2 ülke kaldı. Hollandalı emekli 2 bin Avro alırken biz 217 Avro alıyoruz” diye konuştu.