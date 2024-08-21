İktidar çalışma saati düşürülüyor söylemiyle harekete geçti, kıdem tazminatı sırada

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

İktidar, “çalışma saatleri düşürülüyor” söylemiyle müjde gibi sunduğu “esnek çalışma” düzenlemelerini yaygınlaştırmak için çalışma başlattı. Bu düzenleme ile işçiler için temel çalışma yöntemi olan “belirsiz süreli sözleşme” yerine “belirli süreli sözleşmeler” kolaylaştırılıyor. Sendikalar güvencesizliği artıracak bu düzenlemeye sessiz kalmayacaklarını açıkladı. İktidarı uyaran sendikalar “kıdem tazminatına” da dokunma mesajı verdi.

Yeni düzenleme Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nda ele alındı. Düzenlemeye göre hiçbir gerekçe aranmadan “belirli süreli iş sözleşmeleri” yapılabilecek. Buna göre süre sonunda sözleşme fesh edilecek ve işçiler işten çıkarılacak. Bu da işçinin kıdem ve ihbar tazminatları başta olmak üzere haklarını alamayacak olması anlamına geliyor, kıdem ve ihbar tazminatı için koşullar oluşmuyor. Bu nedenle işçiler için temel olan “belirsiz süreli iş sözleşmeleri.”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, esnek çalışmanın “kuralsız, kayıtsız çalışmaya giden bir yolculuk olduğunu” söyledi. Bunun yanlışlığına dikkat çeken Görgün, “Ekonominin sorunları var. Ancak bu işçilerin haklarını tırpanlayarak onları 300 yıl önceki köle koşullarında çalıştırarak çözülemez. Bu düzenlemelerden vazgeçilmeli. İktidar kendi yarattığı enflasyonun bütün faturasını işçiye, emekçiye kesiyor” dedi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İşçilerin esnek çalışma düzenlemelerine “evet” demesinin, sessiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Görgün, “Bunlar huzuru bozacak girişimlerdir. Kıdem tazminatına ilişkin de hazırlıklar olduğunu duyuyoruz. Bütün işçi konfederasyonlarının da tüm bunlara karşı uyanık olması lazım. Ortak hareket edilmeli” diye konuştu. Prof. Dr. Aziz Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “çalışma saatleri düşürülecek manipülasyonunun” arkasındaki gerçeğin açığa çıktığına işaret ederek “Amaç esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini artırmak. Bu düzenleme “kullan at işçiliği” anlamına gelir. Çalışma saatlerinin düşürülmesi vaadi işin sadece sosu” dedi.