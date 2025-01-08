İktidar emeklinin talebine kulak tıkadı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:20

Yaklaşık 4 milyon emeklinin beklediği en düşük emekli aylığı da hayal kırıklığı yarattı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapan iktidar en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı da yine aynı oranda yüzde 15.75 artırma kararı aldı. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilerin tepkisini çeken artışı, geniş katılımlı basın toplantısı ile değil, Anadolu Ajansı üzerinden açıklama yaparak duyurmayı tercih etti. En düşük aylık alan yaklaşık 4 milyona yakın emekli olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki aylarda milyonlarca emekli yine açlık sınırı ile asgari ücretin altında aylık almaya devam edecek. Asgari ücret ocakta 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Açlık sınırı ise 21 bin 83 liraya ulaşmış durumda.

GENELGE ÇIKTI AMA

Memurlar günlerdir ek zam taleplerini dile getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 11.54 artış öngören genelgeyi yayımladı. Ocak ayı maaşlarının zamanında yatırılabilmesi için rutin bir işlem olan bu genelgenin yayımlanması gerekiyordu. Maaş ve aylıklara yönelik işlemler bu oran üzerinden yapılacak. Ancak ek zam ve refah payı için yeni bir düzenleme yapılmasının önünde bir engel de yok. İktidar isterse Meclis’te bir yasal düzenleme ile geriye dönük olarak 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak şekilde ek zam ve refah payına yönelik düzenleme yapabilir. Ancak bunun için Cumhur İttifakı’nın adım atması gerekiyor. Meclis’te önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığında artış öngören düzenleme yapılacak.