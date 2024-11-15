İktidar, halkın sorunlarıyla ilgili muhalefet önergelerinin tamamını reddetti

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:46

CHP en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge verdi. İktidar reddetti. Bu yıl ve gelecek yıl emekli olacaklar arasında aylıklar konusunda oluşan farklılığın giderilmesi için verilen önergeler de kabul edilmedi. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri için bütçe talep edildi, AKP kabul etmedi. Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için ödenek artırımı öngören önerge de reddedildi. 8 Eylül 1999 girişli olanlar için kademeli emeklilik getirilmesini öngören düzenleme ve asgari ücretin 28 bin liraya çıkarılması için verilen önerge de kabul edilmedi. KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, birinci dereceye gelen tüm personele 3600 ek gösterge verilmesi gibi önergeler de AKP tarafından reddedildi.