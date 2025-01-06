İktidar ihracattaki artışla övünüyor ancak Türkiye’nin ürettiği ürünlerde ithalat artıyor: Üretimden kaçış alarmı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

Türkiye son yıllarda ürettiğinden daha çok tüketir hale geldi. Düşük kur nedeniyle yüksek maliyet kıskacına giren ayakkabıdan tekstile birçok sektörde ithalat artıyor. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2024 yılı ocak-aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2.5 oranında artarak 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4.9 oranında azalarak 344 milyar 85 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 6.3 puan azalarak yüzde 72.7 olarak hesaplandı. Ekonomik programın tüketimi kısma politikalarına karşın aralık ayında tüketim ithalatı ise yüzde 27.1 artış yaparak 5 milyar 425 milyon dolar oldu.

AYAKKABI İTHALATA DÖNDÜ

İthalatın etkisinin arttığı sektörlerden biri ayakkabı oldu. Üretim maliyetlerinde geçen yıldan bu yana meydana gelen artışa karşılık baskılanan kur, yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracata konu olan ayakkabı sektöründe taşları yerinden oynattı. Rekabet gücünü kaybederek yurtdışında fiyat tutturamayan ayakkabı sanayisinde ihracatta düşüş hızlanırken ithalatta ise adeta patlama yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 9 aylık ayakkabı ve aksamları ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 artış göstererek 1 milyar 167 milyon dolara çıktı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, ayakkabı fabrikalarının 1-2 senedir kapandığını veya küçülmeye gittiğini vurgulayarak 350 bin çalışanın 260 binlere düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Enflasyonist ve rekabetçi ortamda üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İçten, şöyle devam etti:

“Sanayi Bakanlığı detayları belli olmamakla birlikte emek yoğun sektörlerde çalışan başına 2 bin 500 liralık destek olacağını açıkladı. Enflasyonun da hızlı bir şekilde makul seviyelere indirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde döviz kuruyla enflasyon arasındaki makasın açılması söz konusu olur böylelikle ayakkabıyı ithal getirmek Türkiye’de üretmekten daha ucuz hale gelir.”

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, “Türkiye’deki üreticiler maliyet-fiyat ayarlamasını tutturamadığı için son 2-3 yıldır zor durumda. Üretimin Mısır ve çevre ülkelere kaymaya başlamasıyla beraber Türkiye’de üretim istenilen miktarda ve fiyatta oluşmamaya başladı. Bu nedenle yurtdışı daha ucuza geldiği için üretimi oradan sağlıyorlar” dedi.