İktidar mısırda yerli üretim yerine yabancıya kapıyı sonuna kadar açtı: İthalat lobisine bayram!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanının imzasıyla dün “mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar” yayınlandı. Bu karara göre, sıfır gümrük vergisiyle 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 1 milyon ton mısır ithal edilebilecek. Yüzde 130 yerine sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Karar bugünden itibaren geçerli olacak. 1 milyon tonun dışında kalan ithalatta ise mevzuattaki gümrük vergisi oranı uygulanmaya devam edilecek.

Daha önce mart ayında, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 1 milyon ton mısır için yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştı.

10 Ekim 2024’te de 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 10 bin ton mısır için tarife kontenjanı kararı alınmıştı.

İTHALAT LOBİSİNE BAYRAM

CHP’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 1 Mayıs’ta “emeğin değil, ithalatın kutlandığını” vurguladı. Adem, şunları kaydetti:

“Bugün (dün) 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Ama iktidar yine emeğin değil, ithalatın yanında durdu. 1 Mayıs öncesinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 1 milyon ton mısır ithalatının önü sonuna kadar açıldı. Gümrük vergisi sıfırlandı. Bu karar, çiftçimizi yok saymak, üreticimizi görmezden gelmektir. Bu karar, alın terine, emeğe sırt çevirmektir. 1 Mayıs arifesinde alınan bu karar, iktidarın emeğe verdiği değeri açıkça göstermektedir. Yani bu iktidar, emekçiye değil, ithalat lobilerine bayram ettirdi.”