İktidar, soru önergelerini ciddiye almıyor: Muhalefete yanıt yok

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın’ın soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024 ve 5 Aralık 2024 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazıldığını belirtti. Bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması istendi. Bu uygulamaya devam edileceği bildirildi. Yanıtta ayrıca, 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. yasama dönemlerinde 16 Mayıs 2025 tarihi itibaiyle TBMM Başkanlığı’na verilmiş olan yazılı soru önergelerinin son durum bilgileri de yer aldı.

CEVAPLANMA ORANI DÜŞTÜ

Yanıta göre, içinde bulunulan 28. dönemde 27 bin 976 önerge işleme alındı. Bunlardan 3 bin 858’i süresi içinde yanıtlandı. Buna karşın 15 bin 57 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi. Cevaplanmayan önerge sayısı ise 8 bin 158 oldu. Toplam cevaplanma oranı yüzde 67.62 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan 23. dönem ile karşılaştırıldığında ise soru önergelerinin cevaplanma oranının düştüğü görüldü. TBMM’nin 23. döneminde toplam cevaplanma oranı yüzde 85.8’di. 24. dönemde yüzde 60.3 oldu. 25. dönemde yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. 26. dönemde yüzde 45.4, 27. dönemde yüzde 65.45 oldu.

BİNLERCE ÖNERGE YANITSIZ

27. dönemde 80 bin 651 önergenin 26 bin 773’üne yanıt verilmedi. 41 bin 998’ine de süresi geçtikten sonra yanıt geldi. 26. dönemde 28 bin 989 önergenin 9 bin 999’una süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 13 bin 994 önergesi ise yanıtlanmadı. 24. dönemde 64 bin 112 önergenin 24 bin 996’sı süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 22 bin 577’sine ise yanıt gelmedi. 23. dönemde ise 19 bin 268 önergeden 7 bin 15’ine süresi geçtikten sonra yanıt geldi. 2 bin 230 önerge ise yanıtlanmadı.