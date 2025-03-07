İktidar taşıt hariç menkul sözleşmelerinde değişiklik yaptı: Dövize kapı açıldı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik, “döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler” başlıklı maddede gerçekleştirildi. Tebliğin mevcut halinde, “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür” hükmü yer alıyordu. Ancak 28 Şubat 2024’te bunun için bazı şartlar getirilmişti. Hangi hallerde dövizle ödeme yapılacağı şarta bağlanmış ve tek tek sıralanmıştı.

DAHA ÖNCE NELERİ KAPSIYORDU?

Bu şartlardan bazıları şöyleydi: 19 Nisan 2022 tarihinden önce yapılan menkul satış sözleşmeleri kapsamında döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri; 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri; serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Bu haller dışındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutulmuştu.

TAŞIT SÖZLEŞMELERİ MUAF TUTULDU

Ancak dün yapılan değişiklik ile bu şartlar kaldırıldı. Artık Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan bütün menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

ÖZYILDIZ’DAN ELEŞTİRİ

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla değişikliğe tepki gösterdi. Özyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerli ve milli paramız yerine dövizle işlem yapmaya izin verilmiş. Aynı gün öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da TL politika faizi kararı açıklayacak. Takdir sizin” dedi.