İktidar yetersiz maaşlar yerine ‘3 bin lira’ peşinde: İkramiyeyi bırak düşük aylığa bak

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:10

Emeklilere 2018’den bu yana dini bayramlarda bayram ikramiyesi veriliyor. 2018’de 100 TL olan ikramiye 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL, 2024’te ise 3 bin TL’ye çıkarıldı. Bu yıl artış yapılıp yapılmayacağı tartışılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konudaki sorular üzerine “Bugün rakam söylemek için çok erken. Sayın cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız” dedi. Kulislerde rakamın 3 bin 500- 4 bin lira olacağı konuşuluyor. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, bu konuda şuna dikkat çekti:

ENDEKS ÖNERİSİ

“Birinci önceliğimiz emeklilerin hayatlarını sürdürebilmelerine yetecek aylıklar olması. İkramiyeyle ilgili taleplerimizi de bakanlıklara iletmiştik. 3 bin, 5 bin gibi komik ‘ikramiyelerle’ yine bizi geçiştirmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Asıl mesele aylıkların insanca yaşayabilecek koşulları sağlayacak seviyeye yükseltilmesi. Bununla ilgili görüşümüz şu: Bir hanede iki emekli yaşıyorsa aylıkları en azından yoksulluk sınırında olmalı.” Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan ise ikramiyenin “aylığa” endekslenmesi gerektiğine işaret etti. Tan “İkramiye en düşük aylık olan 14 bin 469 liranın altında olmasın. Ona endekslensin” dedi.