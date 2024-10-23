İktidara göre bütçe açıklarındaki temel neden emekçi ve emeklilerin aylığı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

İktidar bir türlü kapatamadığı bütçe açıklarında “suçluyu” buldu! Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında şirketlere milyarlarca lira aktarılırken, iktidara göre açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan kamu çalışanlarının maaş ve ücret artışları, en düşük emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerindeki artışlar bütçe dengesindeki bozulmada etkili oldu. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 512.6 milyar TL olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde, 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL’ye çıktı. Orta vadeli programa göre açığın bu yılın sonunda 2.1 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Bütçe açığının gelecek yıl 1.9 trilyon TL, 2026 ve 2027’de 2.1 trilyon TL olması öngörülüyor.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

2025 Bütçesi ile birlikte Meclis’e sunulan yıllık ekonomik raporda bütçe açıklarının gerekçeleri açıklandı. Raporda “2024 yılında, 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin harcamaları devam etmiş, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar ile en düşük emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerinde yapılan artışlar harcamalarda ortaya çıkan yükselişin temel belirleyicileri olmuştur” denildi.

İktidarın harcamalarda etkili olduğunu savunduğu memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında bu yıl enflasyon farkı ile birlikte yüzde 19.3 artış oldu. Ücret artışları çerçeve sözleşme ile belirlenen kamu işçileri de bu yıl yüzde 10+10 sözleşme zammı aldı. Raporda gerekçe gösterilen bir diğer artış ise en düşük emekli aylığı. İktidar 10 bin lira olan en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkarmıştı. Yaklaşık 4 milyon emekli en düşük aylık olan 12 bin 500 TL ile geçinmeye çalışıyor. İktidarın harcamaları artırdığını savunduğu maaş, aylık ve ücretler bugün yoksulluk sınırının altında kalmış durumda. Türk-İş’in Eylül 2024 araştırmasına göre açlık sınırı 19 bin 830 TL, yoksulluk sınırı da 64 bin 595 TL.

İktidar bütçedeki bozulmada emekçi ve emekli maaş, ücret ve aylıklarını gerekçe gösterirken, kamu özel işbirliği projeleri kapsamında şirketlere aktarılan milyarlarca lirayı görmezden geliyor. Bütçeye göre gelecek yıl garanti ödemeleri kapsamında şirketlere 202.3 milyar TL ödenmesi öngörülüyor.