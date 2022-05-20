İktidara yakın gazete duyurdu: 3600 ek göstergeli yeni maaşlar belli oldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:49

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

NELER DEĞİŞECEK?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE OLACAK:

25 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 242 TL'lik emekli aylığı bin 157 TL'lik farkla 6 bin 399 TL olurken emekli ikramiyeleri 205 bin 113 TL'ye yükselecek.

30 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 592 TL'lik emekli aylığı bin 234 TL'lik farkla 6 bin 826 TL olurken emekli ikramiyeleri 246 bin 135 TL'ye yükselecek.

35 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 941 TL'lik emekli aylığı bin 311 TL'lik farkla 7 bin 252 TL olurken emekli ikramiyeleri 287 bin 158 TL'ye yükselecek.

EK GÖSTERGE RAKAMLARI 500-750 TL ARASI ARTACAK

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

GÖZLER GÖRÜŞMEYE ÇEVRİLDİ

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

YÜRÜRLÜLÜK 2023'TE

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.