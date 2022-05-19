İktidara yakın gazete 3600 ek göstergeyi 'Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda' diye duyurdu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:34

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, yapılacak değişiklikle milyonlarca memur, emekli için ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43.500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Devlet memurunun emekli aylığındaki artış brüt 1450 lirayı bulur. Ben 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve ikramiyesi değişmeyenlerle ilgili tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Herkesi memnun etme yolu hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlayacaklarını açıklamıştı.

KARİYER MESLEKLERİNE 600-800 PUAN EKLENECEK

Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.