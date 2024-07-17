İktidarın tasarruf söylemine karşın açık 1 trilyon liraya doğru gidiyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

İktidarın “tasarruf” söylemine karşın bütçe açığı 6 aylık dönemde geçen yıla göre, 483.2 milyar liradan 747.1 milyar liraya çıktı. Bütçeden faiz için yapılan harcamalar da 6 ayda 275.2 milyar liradan 574.4 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ile ocak-haziran dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Haziranda bütçe giderleri 866.5 milyar TL, bütçe gelirleri 591.2 milyar TL oldu. Bütçe 275.3 milyar TL açık verdi.

6 aylık dönemde ise bütçe giderleri 4.5 trilyon TL, bütçe gelirleri de 3.8 trilyon TL oldu. Bütçe 6 aylık dönemde 747.2 milyar TL açık verdi.

Vergi gelirleri geçen yılın haziran ayına göre 231.1 milyar liradan 483.1 milyar liraya çıktı. Ocak haziran döneminde ise vergi gelirleri 1.6 trilyon TL’den 3.2 trilyon TL’ye çıktı.

Vergide yurttaşın sırtındaki dolaylı vergilerin ağırlığı dikkat çekti.

ÖRTÜLÜYE 6 MİLYAR TL

Bütçeden “örtülü ödenek” için haziranda 932.1 milyon lira harcama yapıldı. 6 aylık harcama toplamı 5.9 milyar lira oldu.

Tasarruf tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara karşın bütçeden mal ve hizmet alımları kapsamında kiralar için haziranda 1.2 milyar lira harcama gerçekleştirildi. 6 aylık toplam 6.3 milyar lira oldu. Taşıt kiraları için 6 aylık harcama 1.6 milyar lira oldu. Hizmet binası kiralama giderleri 884.9 milyon lira oldu.

Kamu teşebbüsleri için haziranda bütçeden hiçbir aktarma yapılmaması da dikkat çekti.

SARAY’A ALTI AYDA 6.1 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bu yılın 6 aylık döneminde toplam 4.4 trilyon TL harcama gerçekleştirdi. Haziran ayında harcama tutarı 802.9 milyar lira oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl için 12.2 milyar lira olan bütçe başlangıç ödeneği daha sonra 15.2 milyar liraya yükseltilmişti. Toplam 91.8 milyar liralık bütçesiyle birçok bakanlık ve kurumu geride bırakan Diyanet, 6 aylık dönemde 46.7 milyar lira harcama yaptı. AB Başkanlığı’nın toplam ödeneği 6.4 milyar liraydı. 6 aylık dönemde 6.1 milyar lira ile neredeyse bütçesinin tamamına yakınını harcamış oldu. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2.6 milyar liraya yükseltilen bütçesinde 6 aylık harcaması ise 1.6 milyar lira oldu.