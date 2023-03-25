İktisatçı Dr. Şahinkaya: İşgalci Yunan’a inat İzmir’de toplandı
İktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya, Ankara CKM'de, “1923 Türkiye İktisat Kongresi’nin Hatırlattıkları” başlıklı söyleşide başkentlilerle bir araya geldi.
Ankara CUMOK’un da katkılarıyla yapılan söyleşide, Şahinkaya, Türkiye’nin iktisat tarihini 1923’ten günümüze değin ele alarak sorunlara çözüm önerilerini anlattı. Türkiye İktisat Kongresi’nin “yoksulların zaferine dönüşen” Milli Mücadele’nin hemen ardından toplandığına dikkat çeken Şahinkaya, “9 Eylül’den 4 gün sonra 13 Eylül’de İzmir yanmaya başladı. Mustafa Kemal, işgalci Yunan’a ve büyük yangınlara inat Türkiye İktisat Kongresi’ni İzmir’de topladı” dedi. Şahinkaya, şunları kaydetti:
“Kongre’nin doğuşu, 1 Kasım’da saltanatın kaldırılıp 12 Kasım 1922’de Türk Medeni Kanunu’nun mimarı Mahmut Esat Bozkurt’un Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek ‘toplumsal sınıflar ve üretici sınıfların dinlenmesi gerektiğini’ ifade ederek başladı. Yüz yıl önce 13 günde kongre toplandı. İsteseniz bugün 13 günde kongreyi toplayamazsınız. Türkiye İktisat Kongresi, İzmir’de toplanarak kente kurtuluştan sonra kuruluşun da unvanını kattı.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- İlaç krizi büyüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'
- Fatih Erbakan'dan ilk açıklama
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- 'Erdoğan'ın zorlayacağı belliydi'