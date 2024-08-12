İktisatçı Mahfi Eğilmez uyardı: 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'

Haziran ayında işsizlik oranı 13 ayın zirvesine çıktı. Sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 4,7 oranında daralırken son 16 ayın en büyük düşüşünü kaydetti. İktisatçı Mahfi Eğilmez, bu verilerin ekonomiyi stagflasyona doğru sürüklediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:10
İktisatçı Mahfi Eğilmez uyardı: 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı 13 ayın zirvesini görürken istihdam oranı da 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İşsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan haziran ayı sanayi üretimi verisi de nisan ayında başlayan daralmanın devam ettiğine işaret etmişti.

Sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 2,1 oranında; yıllık bazda yüzde 4,7 oranında daraldı. Böylece yıllık bazda sanayi üretiminde 16 ayın en büyük düşüşü gerçekleşti.

Hem işsizlik hem de sanayi üretimi verileri ekonomistleri endişelendirdi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, açıklanan iki veriye ilişkin ekonominin stagflasyona doğru ilerlediğini söyledi. 

Eğilmez, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor."

 

STAGFLASYON NE DEMEK?

Stagflasyon, bir ekonomide aynı anda hem durgunluğun hem de enflasyonun yaşandığı durumdur.

Hem enflasyonla hem de durgunlukla aynı anda mücadele etmek zorlu bir döneme yol açar.


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