İktisatçı Mahfi Eğilmez'den yıl sonu enflasyon tahmini: 'Enflasyonda o oran gelirse...'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verilerini duyurdu. Aylık enflasyon, yüzde 2,24 artarak beklentilerin üzerinde bir rakamla sonuçlandı. Yıllık enflasyonda ise beklenenden daha yavaş bir düşüş yaşandı ve Kasım ayında TÜFE yüzde 47,09 olarak belirlendi.

Enflasyon verilerindeki düşüş hızındaki yavaşlama, ekonomistlerin dikkatle incelediği bir konu oldu. Uzmanlar, TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e revize etmesinin ardından, bu hedefin tutmayacağına dair öngörülerde bulunuyor.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de enflasyonla ilgili yıl sonu tahminini paylaştı. Eğilmez, sosyal medya hesabından yayımladığı verilerle şu değerlendirmeyi yaptı: “Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon yüzde 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.”