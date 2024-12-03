Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı: Verilere göre 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte rakamlar...
Asgari ücretle ilgili geri sayım sürerken yapılacak zam merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammında kullanılması muhtemel oranlar neler? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücretle ilgili geri sayım sürerken TÜİK'in açıkladığı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri ardından asgari ücrete yapılacak zam merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammında kullanılması muhtemel oranlar neler? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak?
KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ 10 ARALIK'TA
2025 yılı asgari ücreti için karar süreci, 10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülecek. 15 kişilik komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet tarafını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 Aralık günü başlayacak asgari ücret görüşmelerinde hem işçi hem de işveren tarafının dikkate alındığını vurgulayarak, “Vatandaşı enflasyona ezdirmeme” yönündeki yaklaşımlarına işaret etti.
Işıkhan, “2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralık'ta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.
'BU YILI YÜZDE 44-45 SEVİYESİNDE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, yıl sonu enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Bu yılı yüzde 44-45 seviyesinde kapatmayı öngörüyoruz. Hedeflerimizin biraz üzerindeyiz çünkü hizmet enflasyonundaki katılık beklenenden uzun sürdü” dedi.
Asgari ücret zammında 2024 enflasyonu, 2025 enflasyon beklentisi, bu iki oranın ortalaması, yeniden değerleme oranı ile yapılan açıklamalar ve önceki verilen kararlar ışığında 2025 asgari ücret tahminleri ortaya çıktı.
İşte 2025 asgari ücrette beklenen o seviyeler...
2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 sonu için enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin ediyor. Bu oran üzerinden bir artış yapılırsa, asgari ücret 20 bin 572 liraya çıkabilir.
REVİZE EDİLEN ENFLASYON ORANI
Cumhurbaşkanının asgari ücreti yüzde 25 oranında artırması durumunda, yeni rakamın 21 bin 252 liraya yükselmesi bekleniyor.
ORTALAMA HESAP
2024 ve 2025 yıllarına ait enflasyon beklentilerinin ortalaması alınarak yüzde 30-35 arasında bir artış senaryosu gündemde. yüzde 30’luk bir zam, ücreti 22 bin 102 liraya çıkarabilir.
Yüzde 35’lik bir artış ise asgari ücreti 22 bin 952 lira seviyesine taşıyabilir.
2024 ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bu oranda bir zam, asgari ücreti 24 bin 482 liraya çıkarabilir. Eğer yüzde 45’lik bir artış uygulanırsa rakam 24 bin 652 lirayı bulabilir.
KASIM AYI ENFLASYONU
TÜİK’in açıkladığı yüzde 47,09 oranındaki kasım enflasyonu temel alınırsa, asgari ücretin 25 bin 8 liraya ulaşması öngörülüyor.
BİR ÖNCEKİ YIL ARALIK AYI
Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91 olarak açıklanan enflasyon oranı bazında yapılacak bir zamda asgari ücret 24 bin 297 lira seviyesine ulaşabilir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93’lük bir artış yapılırsa, yeni asgari ücret 24 bin 470 lira olacak.
GEÇMİŞ ARTIŞ ORANI TEKRAR EDİLİRSE!
2023 yılında yapılan yüzde 99,86 oranındaki artış yeniden uygulanırsa, 2025 asgari ücretin 33 bin 980 lirayı aşması mümkün.
Tüm bu senaryolar ışığında asgari ücretin yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
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