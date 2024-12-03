Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı: Verilere göre 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte rakamlar...

Işıkhan, “2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralık'ta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.