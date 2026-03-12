İlaç fiyatlarına çifte zam kapıda: Artış oranı belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Mart 2026 tarihli düzenlemeye göre ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru güncellendi.
Buna göre fiyat hesaplamasında kullanılan 25,3346 TL seviyesindeki Euro kuru, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla yüzde 6,5 artışla 26,8767 TL’ye yükseltilecek.
İKİNCİ ARTIŞ 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Düzenleme kapsamında ikinci artış ise 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla uygulanacak.
Bu tarihten itibaren Euro kuru yüzde 8,33 artışla 29,1164 TL seviyesine çıkacak.
TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 14,9’U BULACAK
Böylece 13 Mart ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki iki aşamalı düzenleme sonucunda Euro kurunda toplam yüzde 14,9274 oranında artış gerçekleşmiş olacak.
ARALIKTAN BU YANA TOPLAM ZAM YÜZDE 34,35
Söz konusu güncellemeyle birlikte 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında ilaç fiyatlarında toplam yüzde 34,35 oranında artış meydana gelmiş olacak.