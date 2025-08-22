İletişim Başkanlığı yalanlamıştı: 'Cumhur Reyonu' tartışması sürüyor

Dün bazı iktidara yakın Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği “Cumhur Reyonu” projesi, uygulaması güç ve tartışmalı bir girişim olarak öne çıktı. Haberde, çok şubeli zincir marketlerde oluşturulacak özel reyonlarda ucuza ürün satılması hedefleniyordu. Projenin kamu eliyle yürütüleceği ve marketlere zorunlu hale getirileceği belirtilmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

İletişim Bakanlığı, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açıklasa da, proje haberinin AKP içinde tartışıldığına dair izlenim oluştu. Habere göre reyonlar, Türkiye genelinde 55 binden fazla zincir markette yer alacaktı. Yeni kamu organizasyonları aracılığıyla ürünlerin pazarcılar ve yemek üreticilerine doğrudan ulaştırılması planlanıyordu.

Ekonomi uzmanları ve sektör temsilcileri, uygulamanın maliyet ve yönetim açısından sorunlu olacağını belirtiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri örneğine işaret eden uzmanlar, kurumların hâlihazırda ucuza mal satmakta zorlandığını ve zarar ettiğini vurguladı. Kamu müdahalesinin, maliyetleri artıracağı ve halkın bunu dolaylı olarak ödeyeceği ifade edildi.

Proje tartışmaları, zincir marketlerin ölçek avantajı ve üreticiden mal alım imkanları dikkate alındığında, özel sektör karşısında kamunun fiyat rekabeti sağlamasının zor olacağını gösteriyor. Ayrıca, planlanan Cumhur Reyonları’nın, “patates-soğan satan devlet anlayışı” olarak değerlendirilebileceği ve piyasa dengelerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Ekonomi çevreleri, projenin gündeme gelmesinin bile, enflasyon ve piyasa ekonomisi algıları üzerinde etkili olduğunu, bu tür girişimlerin uygulanabilirliğinin düşük olduğunu ifade ediyor.