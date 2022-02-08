İlhami Özcan Aygun, üreticinin Bağ-Kur primlerini ödeyemediğine dikkat çekti
CHP'li İlhami Özcan Aygun, “Çiftçinin ödeyeceği prim gün sayısı 30’dan 15’e indirilmeli, prim ödeme gün sayıları 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmeli” dedi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yeterince desteklenmeyen çiftçinin artık Bağ-Kur primlerini de ödeyemez hale geldiğini söyledi.
“Çiftçimize emeklilik de hayal oluyor” diyen Aygun, durumu veriler üzerinden şöyle anlattı: “SGK’ye göre 2016’da 717 bin 876 kişi ‘tarım Bağ-Kur’luydu. 2020’de bu rakam yüzde 23.8 azalarak 547 bin 75 kişiye düştü. Yine, 2020 yılında 82 bin 819, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 89 bin 928 çiftçi tarımsal gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek, muafiyet belgesi aldı ve ‘tarım Bağ-Kur’ sigortasını sonlandırdı.” Aygun ayrıca, 2022’de çiftçilerin ödemesi gereken aylık prim tutarının geçen yıla göre yüzde 44.87 artırılarak 1667 TL olarak belirlendiğini anımsattı. Bu sorunları gidermek üzere TBMM’ye yasa teklifi verdiklerini de belirten Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçinin ödeyeceği prim gün sayısı 30’dan 15’e indirilmeli, prim ödeme gün sayıları 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmeli.”
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