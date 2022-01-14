Son dakika | SSK ve Bağ-Kur aylıklarına ilişkin yeni gelişme
Son dakika haberi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylıklarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yaptı.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.
AYNI GÜN ÖDENMESİ OLANAĞI GETİRİLDİ
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi.
Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.
BİR SONRAKİ YA DA BİR ÖNCEKİ GÜN ÖDENMEKTEYDİ
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.
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