İliç’teki emekçi kıyımında yeni dalga

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

Erzincan İliç’te, 13 Şubat’ta Anagold’a ait Çöpler Altın Madeni’ndeki toprak kaymasında dokuz işçi can verirken o günden bugüne çalışanların yaşadığı sorunlar da devam ediyor.

Madeni yeniden açmak için başvuruda bulunulurken bu şirketin taşeronu Çiftay’da geçen ay 407 işçi işten atıldı. Bu konudaki tepkiler sürerken şirketin 250 işçiyi daha işten çıkardığı öğrenildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Fatura emekçiye kesiliyor. Bakanlık da gerekçeleri araştırmadan, biriken servete bakmadan şirketin verdiği bu karara imza atıyor” dedi.