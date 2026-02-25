1.20 faizli konut kredisi için geri sayım başladı. Peki, İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak, şartları neler?

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanan projenin, 2026 yılı içerisinde yasalaşarak Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre, kampanya takviminin yılın ikinci yarısına kadar resmen ilan edilmesi öngörülüyor. Başvuruların ise kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank öncülüğünde başlatılması planlanıyor. BDDK ve ilgili bakanlıkların teknik düzenlemeleri tamamlamasının ardından resmi duyuru ile başvuru ekranları açılacak.

İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANACAK?

-Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde şekillenen yeni finansman modelinde, dar ve orta gelirli yurttaşlar için yüzde 1.20 gibi sembolik ve oldukça avantajlı bir faiz oranı uygulanması planlanıyor.

-2 milyon TL üzerindeki kredi limitlerinde yaşanan kısıtlamaların, bu kampanya özelinde esnetilmesi ve limit artışına gidilmesi bekleniyor.

-Bu kampanya, adından da anlaşılacağı üzere sosyal bir hedef güderek sadece "ilk kez konut edinecek" kişilere özel olacak.

-Daha önce üzerine kayıtlı bir evi bulunmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar.

-Geri ödemelerin 15 yıla (180 ay) kadar yayılması ve mortgage benzeri uzun vadeli bir modelin uygulanması hedefleniyor.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilk evini alacaklar için kredi risk ağırlığını düşürerek bankaların bu krediyi daha kolay vermesinin önünü açacak.

-Uzun vadeli, düşük faizli ve hane halkı gelirine uygun taksit imkanları sunulacak.

GERİ ÖDEME VE VADE NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında geri ödeme vadelerinin 15 yıla (180 ay) kadar uzaması planlanıyor. Böylece aylık taksitler daha uygun seviyelerde tutulacak.