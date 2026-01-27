Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk Evim Konut kredi kampanyası ne zaman başlıyor? 2026 İlk Evim Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

27.01.2026 09:34:00
İlk kez evini alacaklara konut kredisi kolaylığı sağlanacak. İlk Evim Konut Kredisi' nin temel amacı ise ilk kez ev sahibi olacak kişilerin konut alımını daha kolay ve erişilebilir hâle getirmek. Peki, İlk Evim Konut kredi kampanyası ne zaman başlıyor? 2026 İlk Evim Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar İlk Evim Konut Kredisi'nin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, İlk Evim Konut kredi kampanyası ne zaman başlıyor? 2026  İlk Evim Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi. İlk evini alacaklara ilişkin kredi risk aralığının yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Yapılacak çalışma sonucunda, bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk konutunu alacak kişiler için düşürülebileceği ifade ediliyor.

Programın Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillendirilmesi ve bankacılık düzenlemeleriyle 2026 yılında eş zamanlı olarak duyurulması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından kampanya takvimi belli olacak.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak yurttaşların faydalanması bekleniyor.

-Finansal İstikrar Komitesi, Mortgage benzeri bir model üzerinde çalışıyor

-Sistemde uzun vadeli, düşük faizli ve uygun taksitli ödeme sağlanacak

-Ayrıca BDDK, konut kredilerinde risk ağırlığını düşürecek

