İlk toplantıda uzlaşma sağlanamamıştı: İstanbul'da UKOME 'zam' gündemiyle bir araya geliyor
Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından İstanbul'da ilk toplantıda uzlaşamayan UKOME, yarın toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 civarında zam yapılmasının beklendiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 8 Ağustos Salı (bugün) günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Toplantı, İBB'nin çağrısıyla Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 11.00'da gerçekleştirilecek.
TOPLU ULAŞIMA ZAM GELECEK Mİ?
Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.
27 Temmuz'da da gerçekleştirilen olağan UKOME toplantısında toplu ulaşım araçlarına ücret tarifesine zam teklifi görüşülmüştü. Taksiciler yüzde 100, personel servisi esnafı yüzde 200, okul servisi esnafı yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam istemişti.
Sektör temsilcilerinin taleplerini değerlendiren İBB yönetimi; enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt zamlarını dikkate alarak yüzde 57,07 zam teklifinde bulunmuştu. Çoğunluktaki bakanlık temsilcileri ise İBB'nin teklifine karşı çıkarak zam oranının yüzde 40'a düşürülmesi önerisinde bulunmuştu. Zam oranında uzlaşma olmayınca İBB'nin yüzde 57,07'lik zam teklifi geri çekilerek alt komisyona gönderildi.
NE KADAR ZAM GELECEK?
Tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 civarında zam yapılmasının beklendiği öğrenildi.
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