İmamoğlu’nun şirketine kayyum olarak atanmıştı: 20 yerden maaş aldığı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine kayyum olarak atanan Enis Güçlü Şirin’in aynı anda 20 farklı şirketin yönetimini üstlendiği ortaya çıktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bu durumun oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bir kişinin tek bir şirkette üst düzey yöneticilik yapabilmesi bile ciddi zaman, emek, sorumluluk ve uzmanlık ister. Şirin’in aynı anda 20’den fazla şirkette yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev alması çok önemli bir durum” dedi.

20 MAAŞ BİRDEN ALIYOR

Toplam 770 şirketin kontrolünü elinde bulunduran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yıllık cirosu 100 milyar lirayı aşıyor.

Enis Güçlü Şirin’in yönetiminde şu şirketler yer alıyor: