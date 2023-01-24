IMF Başkanı Georgieva: Küresel toparlanma hala kısmi ve dengesiz

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:00

David Rubenstein Show’a röportaj veren Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 pandemisi sonrası dünya ekonomisinin toparlanmasına ilişkin öngörülerde bulundu.

IMF bünyesinde bulunan birçok ekonomistin dünya ekonomisinin şu anki durumu hakkında öngörülerini merak eden Rubenstein, IMF Başkanı Georgieva’ya “Kürsel durgunluk olacak mı?” sorusunu yönlendirdi.

İki açıdan iyimser olduklarını belirten Georgieva, ilkinin merkez bankalarının ve mali yetkililerin aldığı kararlı hamleler olduğunu ve kaynakları olmayan ülkeler için üstlerine düşen görevleri yaptıklarını söyledi.

Georgieva, birkaç ay öncesine göre ekonomik görünüme ilişkin daha iyimser olmalarının ikinci nedeninin ise, pandemi hala devam ederken dünyanın işlev göstermeyi öğrenmiş olmasına bağladı.

Yine de toparlanmanın “kısmi ve dengesiz” olduğunu vurgulayan Georgieva, “Ekonominin bazı kısımları çok iyi durumda, bazılarıysa geride kalıyor. En büyük endişem bu krizi atlattığımızda daha fazla eşitsizlik daha fazla borç, açık ve hala devam eden bir iklim krizi görebiliriz. Geniş çaplı koordine edilmiş teşviklerle krizden sonra 2019’a kıyasla daha iyi bir ekonomimiz olabilir” ifadelerini kullandı.