IMF'den şaşırtan Türkiye raporu!

IMF, küresel ekonomiye yönelik değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek bir büyüme performansı sergileyeceğini öngördü. Uluslararası Para Fonu (IMF), G20 ekonomilerinin orta vadeli büyüme görünümünün zayıfladığına işaret ederken, Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılında gelişmiş devletlere göre çok daha güçlü bir tablo ortaya koyacağını belirtti.

KÜRESEL GÖRÜNÜMDE 2009 SONRASI EN ZAYIF SEVİYE

IMF'nin son küresel ekonomi analizine göre, G20 ülkelerinin orta vadeli büyüme beklentisi 2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Fon; artan korumacılık eğilimleri, kamu maliyesindeki bozulmalar, politika belirsizlikleri ve gelişmiş ekonomilerde hızla yaşlanan nüfusu büyümeyi baskılayan temel faktörler olarak sıraladı.

Rapora göre, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 2030 yılı için öngörülen büyüme oranı yalnızca yüzde 2,9 seviyesinde kalacak. Bütçe üzerindeki artan baskılar, jeopolitik riskler ve tasarruf-bakiye dengesizliklerinin küresel görünümü zayıflattığı vurgulandı.

TÜRKİYE YÜZDE 3,9 BÜYÜME İLE AYRIŞIYOR

IMF projeksiyonları, G20 grubu içinde iki ayrı dinamik oluşacağını gösteriyor. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi "gelişmiş" G20 ülkelerinin 2030 yılında yalnızca yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.

Buna karşılık; Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan ve Endonezya gibi "gelişmekte olan" ekonomilerin yüzde 3,9 büyüme ile çok daha güçlü ve dinamik bir performans ortaya koyacağı tahmin ediliyor.

LİDERLER JOHANNESBURG’DA BİR ARAYA GELİYOR

G20 grubunun toplam ekonomik çıktısının 2025 yılında yüzde 3,2’ye, 2026 yılında ise yüzde 3’e gerilemesi öngörülüyor. Bu veriler, küresel ekonomideki baskının orta vadede de süreceğine işaret ediyor.

Bu tablo altında, G20 liderleri 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da toplanacak. ABD, Çin ve bazı büyük ülke liderlerinin zirveye katılmayacak olması dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.