IMF en çok borcu olan ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel kamu borcu 2025’te 111 trilyon dolara yükselerek bir yıl içinde 8,3 trilyon dolarlık ek yük oluşturdu. Toplam borcun yüzde 51,8’inin ABD ve Çin’e ait olması, küresel borçlanmanın odağını belirginleştiriyor. Pandemi dönemindeki rekor seviyeler reel olarak gerilese de küresel borçluluk tarihsel zirvelere yakın konumunu koruyor.

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan son veriler, ülkelerin kamu borcu dağılımında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

EN YÜKSEK BORÇ YÜKÜ ABD VE ÇİN'DE

ABD, 2025 itibarıyla 38 trilyon doları aşan kamu borcuyla listenin başında bulunuyor. Bu tutar ülke ekonomisinin yüzde 125’ine karşılık geliyor. Son beş yılda net faiz ödemeleri üç kata yakın artarken projeksiyonlar, 2035'e kadar yıllık faiz yükünün 1,8 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor.

Çin ise 18,7 trilyon dolarlık borç rakamıyla ikinci sırada yer alıyor. Ülkenin borcu yalnızca 2025’te 2,2 trilyon dolar yükseldi. Bu artışta ekonomik yavaşlamayı dengelemek için sağlanan teşvikler ile emlak sektöründeki sorunların tetiklediği arazi geliri kayıpları etkili oluyor.

Japonya, 9,8 trilyon dolarlık kamu borcuyla üçüncü sırada bulunurken borç/GSYH oranı yüzde 230 ile dünyanın en yüksek seviyelerinden birine işaret ediyor. Buna karşın Başbakan Sanae Takaichi, büyümeyi desteklemek amacıyla 92,2 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketini gündeme alıyor.

AVRUPA’DA BORÇ BASKISI ARTIYOR

İngiltere ve Fransa, yaklaşık 4 trilyon dolarlık kamu borçlarıyla ilk beş içinde yer alıyor. Fransa’da bütçe kesintileri ve siyasi istikrarsızlık, borç baskısını derinleştiren unsurlar arasında gösteriliyor.

İtalya, Hindistan, Almanya, Kanada ve Brezilya da küresel sıralamada üst basamaklarda öne çıkan ülkeler olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN BORÇ PROFİLİ DAHA YÖNETİLEBİLİR

Türkiye’nin kamu borcu 2025 projeksiyonlarına göre 380,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye, 192 ülke arasında 25. sırada yer alırken borç/GSYH oranı yüzde 24,3 seviyesinde.