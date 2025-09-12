IMF yatırımcıları uyardı: Altın ve doların geleceği o tarihte belli olacak!

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD işgücü piyasasındaki zayıflamanın Fed’in faiz oranlarını düşürme alanı sağladığını açıkladı. IMF, Fed’in temkinli hareket etmesi ve ekonomik verileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

IMF’DEN FED’E TEMKİNLİ UYARI

IMF sözcüsü Julie Kozack, olağan brifingde yaptığı açıklamada, tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed’in politika faiz oranlarını düşürmeye başlamak için alanı olduğunu belirtti. Kozack ayrıca, Fed’in önümüzdeki aylarda veri odaklı bir şekilde dikkatli ilerlemesi gerektiğini ekledi.

FAİZ KARARLARI VE ALTININ GELECEĞİ

Piyasalar, gelecek hafta yapılacak politika toplantısında Fed’in gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Faiz indiriminin ardından dolar endeksinin düşmesi öngörülürken, altının seyrini Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları belirleyecek. Analistler, 25 baz puanlık bir indirim gelirse altının kazanımlarını koruyacağını, beklenmedik bir 50 baz puanlık indirimde ise yükseliş gösterebileceğini öngörüyor.