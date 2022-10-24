IMF'den gelecek yıl uyarısı: Rekor düzeydeki enerji fiyatları Avrupa'yı saracak
Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı rapora göre önümüzdeki yıl Avrupa'nın rekor düzeyde enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bir raporuna göre, Avrupa'yı gelecek yılda enerji alanında rekor fiyatlar bekliyor.
Raporda Avrupa'nın bu yıl depoladığı yakıt rezervleri sayesinde önümüzdeki kışı atlatabileceği belirtilirken, gelecek yıl için risklerin bulunduğu bildirildi.
IMF, 2022 Eylül ortasına kadar Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının yıllık bazda %80 oranında düştüğünü açıkladı.
Raporda, Rusya'dan gaz tedariğinin 7 ülkeye (Bulgaristan , Danimarka , Finlandiya , Almanya , Litvanya , Hollanda ve Polonya) tamamen durdurulduğuna dikkat çekildi.
Avrupa ülkelerinin yakıt tüketimini yüzde 6 oranında azaltmak için fırsatlar aramak zorunda kalacağı yazılan raporda, bunun en hazırlıksız ülkeler için GSYİH bazında yaklaşık yüzde 3'e kadar bir kayıp yaratacağı belirtildi.
Raporda, "Ancak birikmiş doğal gaz rezervleri Avrupa'nın 2022-23 kışında hayatta kalmasına izin verse bile, bölge baharda rezervleri yenilemeye çalışacak. Rus gaz arzının da durmasıyla bu, 2023'te yeniden doğal gaz ve elektrik için 2022'de olan rekor yüksek fiyatlara geri dönecek" deniyor.
YAŞAM MALİYETİNİN ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Yüksek enerji fiyatlarına işaret edilen raporda, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'daki yaşam maliyetinin de yüzde 7 ila 9 oranında artacağı tahmin ediliyor.
IMF, gelişmiş AB ülkeleri ekonomilerinde 2022'de enflasyonun yüzde 8,3 olacağına, 2023'te ise yavaşlayarak yüzde 6,2'ye düşeceğini ileri sürdü. Doğu Avrupa ülkelerinde ise enflasyon oranlarının 2022'de yüzde 13,3, 2023'te ise yüzde 11,8 oranında artacağı iddia edildi.
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