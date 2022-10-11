IMF'den resesyon uyarısı
IMF Başkanı Georgieva, küresel resesyon uyarısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel resesyon riskinin yükseldiği uyarısında bulundu. IMF Başkanı Georgieva yaptığı açıklamada, "Enflasyonun kaçak bir tren olmasını kabul edemeyiz. Çin'de konut piyasası kaynaklı ciddi problem büyümeyi aşağı çekiyor" şeklinde değerlendirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Oktar duruşmasında sanık Kumaşçı: 'Hayranım, aşığım...'