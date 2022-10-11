IMF'den resesyon uyarısı

IMF Başkanı Georgieva, küresel resesyon uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 09:27
IMF'den resesyon uyarısı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel resesyon riskinin yükseldiği uyarısında bulundu. IMF Başkanı Georgieva yaptığı açıklamada, "Enflasyonun kaçak bir tren olmasını kabul edemeyiz. Çin'de konut piyasası kaynaklı ciddi problem büyümeyi aşağı çekiyor" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva


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