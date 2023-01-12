İndirimin ardından benzine dev zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Ocak 2023)
Dün 63 kuruş indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin aktardığına göre, dün 63 kuruş indirim gelen benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.
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