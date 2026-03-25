ING'den TCMB’ye 'üç yol' uyarısı: Altın, faiz ve devalüasyon

ING Global tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’nin büyük bir enerji ithalatçısı olması nedeniyle Körfez merkezli arz şokunun ön cephesinde yer aldığı belirtildi.

ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan’ın değerlendirmelerine göre, yabancı yatırımcılar mart ayının ilk yarısında yaklaşık 6 milyar dolar tutarında Türk tahvili ve hisse senedi sattı. Ayrıca yatırımcıların yaklaşık 12 milyar dolarlık uzun vadeli TL carry trade pozisyonlarını da kapattığı ifade edildi.

TCMB REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu çıkışlara karşı müdahalede bulunduğu belirtilirken, Mercan’ın tahminlerine göre net döviz rezervlerinin son haftalarda 28 milyar dolar azaldığı kaydedildi.

YURTİÇİ DÖVİZ TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Analizde, piyasalarda asıl belirleyici unsurun yerel yerleşiklerin döviz talebi olduğu vurgulandı. Verilerde henüz net bir yön değişimi görülmemesine rağmen, Türk Lirası’nın Kapalı Çarşı’da primli işlem görmeye başladığı ifade edildi.

TCMB İÇİN ÜÇ SENARYO

Raporda, TCMB’nin mevcut koşullarda değerlendirebileceği üç temel seçenek öne çıkarıldı.

İlk senaryo, döviz piyasasına müdahalelerin sürdürülmesi ve bu süreçte altın rezervleri karşılığında sağlanan dövizin kullanılması olarak belirtildi. Bu kapsamda bankanın yaklaşık 90 milyar dolarlık kullanılabilir altın rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Diğer seçenekler arasında Türk Lirası’ndaki değer kaybının bir miktar hızlanmasına izin verilmesi ya da Batı Asya krizinin başlangıcında yapılan fiili 300 baz puanlık artışın ardından politika faizinin yeniden yükseltilmesi yer aldı.

TL’DE BASKI DEVAM EDEBİLİR

ING, söz konusu seçeneklerin hiçbirinin politika yapıcılar açısından ideal olmadığını vurguladı. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda TL üzerindeki baskının sürebileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca forward piyasalarda TL getirilerinin yüksek kalmasının beklendiği belirtilirken, bir aylık TL borçlanma faizinin yüzde 45 seviyesine çıkarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştığı kaydedildi.