ING Group dolar/TL tahminlerini yükseltti: İşte 12 aylık kur beklentisi

ING Group, Türk Lirası'na yönelik beklentilerini güncelleyerek dolar/TL tahminlerini yukarı çekti. Kuruluşun yayımladığı raporda, kısa ve orta vadeye ilişkin yeni kur projeksiyonlarına yer verildi.

Buna göre ING, dolar/TL kurunun 1 ay sonra 46,30, 3 ay sonra 48,05, 6 ay sonra 51,20 ve 12 ay sonra ise 56,30 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

REZERVLERDE BASKI YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Raporda, mart ayında yabancı yatırımcı çıkışlarının rezervler üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Nisan ayı başından itibaren ise jeopolitik tansiyonun azalması ve ateşkes beklentileriyle birlikte rezerv görünümünde daha dengeli bir tablo oluştuğu ifade edildi.

ING, rezervler üzerindeki baskının yeniden artması ya da yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin güçlenmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın doğrudan faiz artışı seçeneğini değerlendirebileceğine işaret etti.

'KONTROLLÜ DEĞER KAYBI' VURGUSU

ING raporunda, TCMB’nin Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızını yeniden ayarladığı ve kurdaki yükselişe bir miktar daha fazla alan tanıdığı belirtildi.

Kuruluş, yıl başından bu yana reel efektif döviz kurunda yaşanan değerlenmenin ardından bu yaklaşımın dengeli bir politika tercihi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

TCMB İÇİN 'BEKLE-GÖR' DÖNEMİ

Raporda, TCMB’nin nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika duruşunu değiştirmemesinin, rezervlerdeki kısmi toparlanma ile büyüme tarafındaki yavaşlama risklerinin birlikte değerlendirilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

ING’e göre Merkez Bankası, değişen küresel ve jeopolitik koşullar nedeniyle politika esnekliğini korumayı tercih ediyor.

Kuruluş ayrıca kısa vadede TCMB’nin efektif fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırıp yaklaştırmayacağı konusunda da “bekle-gör” yaklaşımını sürdüreceğini öngördü.

ENERJİ FİYATLARI VE DOLARİZASYON RİSKİ ÖNE ÇIKTI

ING değerlendirmesinde, yükselen enerji fiyatları, ekonomik büyümede görülen zayıflama sinyalleri ve devam eden dolarizasyon eğiliminin, Merkez Bankası’nın güçlü faiz indirimleri için hareket alanını sınırladığı vurgulandı.