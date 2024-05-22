ING müşterilerinin yüzde 94'ü hizmetten mutlu

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:08

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:08

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Cebimdeki Danışman" ile görüşen müşteri sayısı geçen sene, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Bu hizmeti kullanan müşterilerin yüzde 94'ü görüşmeden mutlu ayrıldı.

ING Türkiye, bu hizmeti ile müşterilerine ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak kredi, mevduat, yatırım gibi konularda bilgi alabilme ve işlem yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca ING, geçen yıl Cebimdeki Danışman'ın hizmet saat aralığını haftanın 7 günü gece 00.00'a kadar genişleterek müşterilerine bu hizmeti gece gündüz sunmaya başladı.

Açıklamadan görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, üç sene önce Türkiye'de bir ilke imza atarak ve dijitale insan dokunuşu getirerek Cebimdeki Danışman'ı hayata geçirdiklerini belirtti.

Geleceğin mobil bankacılık üzerinden şekilleneceğini öngördüklerini vurgulayan Kılıç, dijitalleşen dünya ile birlikte tüketici alışkanlıklarının da yeniden şekillendiğinin altını çizdi.

"MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıç, müşterilerin artık hızlı, kolay, kişiselleştirilmiş ve uçtan uca dijital bir deneyim beklediğine dikkati çekerek, "Mobil bankacılığa ve uzaktan müşteri edinimine olan ilgi de bunu doğruluyor. ING olarak uzaktan müşteri edinimi oranımız yüzde 56 ile sektör ortalamasının üstünde, ING Mobil memnuniyet skorumuz da 95 puan. Şu ana kadar yatırımlarımızı dijital bankacılık odağında şekillendirerek dijital dönüşüm yolcuğumuzda kararlılıkla ilerledik, artık tamamen dijital bir banka olarak müşterilerimiz için fark yaratmaya ve avantajlı ürünlerimizle onlara kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Müşteri deneyimini merkeze aldıklarına değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Müşteriler artık günlük bankacılık işlemlerini dijital kanallar yoluyla gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte yatırım, kredi gibi görece daha karmaşık işlemlerde bir bankacı ile görüşmeye ihtiyaç duyabiliyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak üç sene önce bir ilke imza attık ve dijitale insan dokunuşu getirerek Cebimdeki Danışman hizmetini hayata geçirdik, böylelikle müşterilerimize diledikleri yerde ve zamanda uzaktan bir bankacı ile görüşme imkanı tanıdık. Müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak adına geçen sene Cebimdeki Danışman'ın hizmet saat aralığını genişleterek uzaktan bankacılık alanındaki öncü duruşumuzu daha da öteye taşıdık. Rakamlar da stratejimizde doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Cebimdeki Danışman ile şu ana kadar 335 bin, son bir yılda ise 170 binden fazla görüşme gerçekleştirdik, ayda 8 binden fazla müşteriye hizmet verdik."