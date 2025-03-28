İngiliz gazete Türk ekonomisini mercek altına aldı! Görevden alma sözleri dikkat çekti...

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:43

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:45

İstanbul'da 19 Mart'ta başlayan İstanbul Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar Türkiye'de adalete olan güveni derinden sarstı. Ardından geçen sürede başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasilerin tutuklanması Türkiye ekonomisini zora soktu. Süreç için dolar kuru tarihi seviyeleri görürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleri ile dizginlenmeye çalışıldı. Borsa tarafında ise gözaltı haberinin ardından geçen 3 gün içinde 4 kez devre kesici uygulandı.

Türkiye'deki gelişmeler yabancı gazetelerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan kriz üzerine son olarak Financial Times bir haber yayımladı. Gazete siyasi gelişmelerin piyasalara etkisi ile durumun özellikle yabancı yatırımcılar arasında endişelere yol açmasını ve Türkiye’nin ekonomik risklerini mercek altına aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın görevde kalmalarının önemli olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, lira dolar karşısında tarihi düşük seviyelere gerileyerek büyük bir değer kaybı yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadece birkaç gün içinde 25 milyar dolar kullanarak TL’yi savunmaya çalıştı.

Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan’ın politikaları ile net rezervler 65 milyar dolara yükselmişti. Ancak, Erdoğan’ın bu iki ismi görevden alacağına dair endişeler yatırımcılar arasında güven sorununa yol açtı. Financial Times, bu gelişmelerin piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

'SİYASİ KARARIN EKONOMİK MALİYETİ'

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve ekonomik sabotaj suçlamaları, Türkiye'nin rezervlerindeki erimenin “siyasi maliyetini” gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bir yılda biriktirilen rezervin kısa sürede eritilmesinin sonuçlarının ekonomik olarak ağır olacağına dikkat çekiyor.

YATIRIMCILAR TEPKİLİ: TL’DE DEĞER KAYBI VE RİSKLER ARTIYOR

JPMorgan’a göre Türkiye’deki carry trade işlemleri 35 milyar dolara ulaştı ve yüksek faiz politikasıyla gelen yabancı yatırımcılar, TL’deki sert değer kaybıyla pozisyonlarını hızla kapattı. Ayrıca, hedge fonlar, kaldıraçlı işlemler ile TL’deki değer kaybını hızlandırarak durumu daha da karmaşıklaştırdı. Yerli yatırımcılar henüz büyük bir dolarizasyon hareketine gitmemiş olsa da piyasa, bu riske karşı tetikte.

GÖREVDEN ALMA ENDİŞESİ

Yatırımcılar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sokak geriliminin piyasalara yansımasından endişe ediyor. Erdoğan’ın geçmişteki merkez bankası başkanlarını görevden alma tecrübeleri, yatırımcıların “politik risk primi” hesaplarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Şimşek ve Karahan’ın görevde kalmasının piyasalarda destek bulduğu belirtilse de “değişiklik her an olabilir” şeklinde bir kaygı da mevcut.

Yatırımcılar, geleneksel olmayan politikalara dönüş ihtimalini “küçük ama ciddi bir risk” olarak değerlendirirken, uzmanlar Erdoğan’ın mevcut ekonomi yönetimini değiştirmesinin piyasalar üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.