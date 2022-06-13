İngiltere ekonomisinde daralma
İngiltere ekonomisi nisan ayında yüzde 0,1 büyüme beklentisine karşın yüzde 0,3 daralma kaydetti.
İngiltere ekonomisi nisan ayında beklenmedik şekilde daraldı.
ONS tarafından hazırlanan verilere göre, İngiltere'de GSYH nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti yüzde 0,1 büyüme olacağı yönündeydi.
Nisan ayında Ocak 2021'den bu yana ilk kez tüm ana sektörler GSYH'ya negatif katkı yaptı.
Hükümetin koronavirüs test, takip ve aşı programlarının küçültülmesinin etkisi dışarıda bırakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 0,1 büyüdü.
Nisan'da sona eren 3 ayda GSYN büyüme oranı martta sona eren 3 aydaki yüzde 0,8'den yüzde 0,2'ye yavaşladı.
Ekonomistler yüzde 0,4 büyüme bekliyorlardı.
Video Haberler
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
- Türkiye'nin acı gerçeği: Sadece yüzde 10,9
- 'Tokatçı' İstanbul'da gerçek oldu!
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- BAE, Türk şirketini satın alıyor