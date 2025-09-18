İngiltere Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4’te sabit bırakarak faiz indirimi döngüsünde yavaşlama sinyali verdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararının ardından alınan bu adım, piyasa koşullarına uyum sağlayan parasal sıkılaştırma programının kapsamının daraltılmasıyla desteklendi.

FAİZ VE TAHVİL POLİTİKALARINDA DURAKLAMA

Para Politikası Kurulu (MPC) üyeleri, faiz oranlarını sabit tutma yönünde 7’ye 2 oy kullanırken, BoE yıllık devlet tahvili satış hızını 100 milyar sterlinden 70 milyar sterline düşürdü. Uzun vadeli tahvil satışlarını 40:40:20 oranında dağıtarak piyasalar üzerindeki etkisini minimize etmeyi hedefledi.

BAILEY’DEN GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

BoE Başkanı Andrew Bailey, MPC’nin bilanço küçültme programını para politikası hedefleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Bailey, enflasyonun bu ay yüzde 4’te zirve yapacağını ve 2027 ikinci çeyreğine kadar yüzde 2 hedefine yavaşça geri döneceğini öngördüklerini ifade etti. Gelecekte olası faiz indirimlerinin ise kademeli ve dikkatli yapılması gerektiğinin altını çizdi.