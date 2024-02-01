İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Reuters
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:10
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizi kararını açıkladı.

BoE faizi yaklaşık 16 yılın zirvesi olan yüzde 5.25'te sabit tuttu.

BOE Başkanı Andrew Bailey enflasyonun kalıcı şekilde hedef seviyeye gerileyeceğine yönelik daha fazla kanıt görmek gerektiğini söyledi.

BOE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 5.25'te sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler de politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.


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