Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- Özgür Özel'den 'Hacer Foggo' açıklaması
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor
- 'Kullanılmaktan bıkmadı...'
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’
- İki ilçenin adaylarına tepki!