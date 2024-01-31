Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 22:06
Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı
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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

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