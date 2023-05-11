İngiltere Merkez Bankası'nda sürpriz yok

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:47
İngiltere Merkez Bankası'nda sürpriz yok
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İngiltere Merkez Bankası politika faizinde piyasaların beklediği hamleyi yaptı.

Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,50 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

Karar yediye karşı iki oyla alındı. İki üye İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 4,25 seviyesinde tutması yönünde oy kullandı.

Karar metninde İngiltere ekonomisinin resesyondan kaçınabileceğini beklentisi dile getirildi.


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