İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:03

Birleşik Krallık ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu krallıklarının kralı olan III. Charles, bugün Londra'daki Westminster Abbey'de taç giyecek.

Bu 70 yıl sonra bir İngiliz hükümdarının ilk taç giyme töreni olacak. Son taç giyme töreni mevcut hükümdar 4 yaşındayken Kraliçe II. Elizabeth için yapılmıştı.

Galler Prensi, geçen yıl 8 Eylül'de annesinin ölümünün hemen ardından kral oldu. Kısa bir süre sonra III. Charles adını alarak, taç giyme töreni geleneksel olarak birkaç ay ertelenerek tahta çıkarıldı.

TÖREN

2 binden fazla davetlinin katılacağı taç giyme töreni büyük bir sembolik ve dini öneme sahiptir.

Tören, III. Charles ve Kraliçe Eşi Camila'yı taşıyan bir otobüsün Buckingham Sarayı'nın tören kapısından geçmesiyle saat 10:20'de başlayacak. Kral ve Kraliçe, Kraliçe 2. Elizabeth'in elmas jübilesi için inşa edilen arabayı kullanacak ve kendilerine Atlı Süvari Alayı'nın Hükümdar Eskortu eşlik edecek.

Kraliyet çifti, 1066'dan bu yana 39 hükümdarın taç giydiği Westminster Abbey'deki taç giyme töreninin ardından aynı güzergah üzerinden Buckingham Sarayı'na dönecek.

İlk kez dualar Galce, İskoç Galcesi ve İrlanda Galcesi dillerinde okunacak. Taç giyme törenlerinin temel unsurlarından biri olan akranların saygı duruşu kaldırılacak. Tahtın varisi Prens William babasının önünde diz çökerek ona bağlılık yemini edecek ve bunu halkın saygı duruşu takip edecek.

TÖRENE KİMLER DAVET EDİLDİ?

Taç giyme töreninin konukları arasında kraliyet ailesi üyeleri, yaklaşık 100 devlet başkanı, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda başbakanları, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin genel valileri, çeşitli kiliselerin temsilcileri, silahlı kuvvetler, diplomatik birlikler, Nobel ödüllüler, kamu ve yardım kuruluşlarının çalışanları ve acil servisler yer alacak. Geleneğin aksine, yabancı kraliyet ailelerinin temsilcileri Londra'ya davet edilmiştir. Ancak Danimarka, Norveç ve Japonya gibi bazı kraliyet aileleri çeşitli nedenlerden dolayı liderleri tarafından temsil edilmeyecek.

Londra taç giyme törenine Afganistan, Belarus, Venezüella, İran, Myanmar, Rusya ve Suriye devlet başkanlarını davet etmedi. Kuzey Kore ve Nikaragua'ya ise üst düzey diplomatlar davet edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi taç giyme töreninde hazır bulunmazken, ABD'yi First Lady Jill Biden temsil edecek.

The Times'a göre taç giyme töreni İngiliz vergi mükelleflerine Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışından daha pahalıya mal olacak. Gazete, 1953 yılında harcanan 1,5 milyon sterlin (bugünün parasıyla 63 milyon dolar) ile karşılaştırıldığında, harcamaların 100 milyon sterline (124 milyon dolar) ulaşacağını tahmin ediyor.

TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL EDİYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere İngiltere'ye gitti.

Oktay, dün Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyonda birçok devlet başkanıyla görüştü ve Türkiye-İngiltere savunma sanayi işbirliği konularını ele aldı.

KRAL III. CHARLES

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, 14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda Prenses Elizabeth ve Edinburgh Dükü Philip'in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Galler Prensi Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de 96 yaşında vefat etmesinin ardından Kral Charles III oldu.

Cambridge Üniversitesi'nden lisans derecesi alan Charles, 1971'den 1976'ya kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda görev yaptı.

Charles, 1958'de Galler Prensi oldu ve 1 Temmuz 1969'da annesi tarafından taç giydirildi. Charles, Galler Prensi olarak Kraliçe adına resmi görevler üstlendi ve Lordlar Kamarasında bir koltuğa sahip oldu.

2012 yılında Kraliçe, Başkomutanlık görevinde kendisine verdiği desteği takdir etmek için onu Filo Amirali, Mareşal ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Mareşali olarak atayarak İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin üç kolundaki en yüksek onursal rütbeyle ödüllendirdi.

Yaklaşık 420 hayır kurumu ve kuruluşun hamiliğini yapan III. Charles, İngiliz Kızılhaç Derneği, WWF-UK, Royal Shakespeare Company ve Kraliyet Balesi'nin de başkanlığını yürütmektedir.

Prens Charles 1981 yılında Lady Diana Spencer ile evlendi ve bu evlilikten Prens William ve Prens Harry adlı iki oğlu oldu. 1996 yılında çift boşandı ve ertesi yıl Diana Paris'te bir araba kazasında öldü. Charles 2005 yılında, şu anda Birleşik Krallık Kraliçesi olan uzun süreli partneri Camilla Parker Bowles ile evlendi.