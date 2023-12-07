İngiltere'de konut sektörü daraldı
İngiltere’de konut sektörü bu yılın kasım ayında daraldı.
S&P Global / CIPS tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) verisi, bu yılın kasım ayında 46,3 olan beklentinin altında kalarak 45,5 seviyesinde kaydedildi.
Ülkede son üç aydır inşaat sektörü PMI verisi de daralışını sürdürdü.
Bir önceki ayda (ekim) konut sektörü PMI verisi 45,6 olarak gerçekleşmişti.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.
S&P Global / CIPS’nin açıklamasına göre, ankete katılanlar, konut geliştirme projelerindeki kesintiler ve olumsuz piyasa koşulları nedeniyle faaliyetlerinde genel bir yavaşlamanın görüldüğünü kaydetti.
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